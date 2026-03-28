Головна дипломатка ЄС Кая Каллас під час зустрічі міністрів G7 у п’ятницю запитала держсекретаря Марко Рубіо, коли США почнуть жорсткіше діяти щодо Росії, що викликало різку відповідь, за словами трьох джерел, присутніх на зустрічі, пише Axios.

Напружений обмін репліками, який відбувся на очах у союзних міністрів закордонних справ, став проявом взаємної недовіри між США та багатьма їхніми європейськими союзниками щодо війни в Україні.

Під час обговорення України Каллас — відома жорсткою позицією щодо Росії та колишня прем’єр-міністерка Естонії — розкритикувала США за те, що вони не посилюють тиск на Москву, повідомляють джерела.

Вона зазначила, що рік тому на тому ж форумі Рубіо заявляв: якщо Росія перешкоджатиме зусиллям США щодо завершення війни, у США урветься терпіння і вони вживуть додаткових заходів проти Кремля.

«Минув рік, а Росія не зрушила з місця», — сказала Каллас Рубіо, за словами джерел. — «Коли ж у вас урветься терпіння?»

За словами джерел, Рубіо був помітно роздратований.

«Ми робимо все можливе, щоб завершити війну. Якщо ви вважаєте, що можете зробити це краще — будь ласка. Ми відійдемо вбік», — різко відповів він, підвищивши голос.

Рубіо додав, що США намагаються вести діалог з обома сторонами, але фактично допомагають лише одній — Україні — надаючи зброю, розвіддані та іншу підтримку.

Після цієї гострої перепалки кілька європейських міністрів втрутилися, заявивши, що вони все ще хочуть, аби США продовжували дипломатичні зусилля щодо Росії та України, повідомило одне з джерел.

Два джерела також зазначили, що наприкінці зустрічі Рубіо та Каллас провели коротку розмову віч-на-віч, щоб знизити напруження.

«Це був відвертий обмін думками. Для цього і існує дипломатія», — заявив представник Держдепартаменту в коментарі Axios.

Речниця Каллас відмовилася від коментарів.

Після зустрічі G7 Рубіо, спілкуючись із журналістами, заперечив будь-яку напруженість чи критику.

«Такі зустрічі часто присвячені подяці Америці за роль, яку ми відіграли… і визнанню нашої посередницької ролі в цій війні між Росією та Україною», — сказав він. — «Там ніхто не кричить, не підвищує голос і не говорить нічого негативного».

Європейські лідери вже кілька місяців нервують через мирні переговори між Україною та Росією під егідою США.

Війна в Ірані посилила тривогу в Європі, особливо після того, як США надали винятки, що дозволяють продаж російської нафти за дедалі вищими цінами.

Минулого тижня високопоставлена українська делегація відвідала Маямі та зустрілася з представниками Дональда Трампа — Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером — для обговорення мирного процесу.

Українські чиновники заявили, що останнім часом не було досягнуто суттєвого прогресу, і стало очевидно, що увага США повністю зосереджена на Ірані.

