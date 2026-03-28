27 березня на території Миколаївщини зареєстровано сім пожеж.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа хвойної підстилки. Вогнеборці загасили пожежу на площі 50 кв.м.

Під вечір надійшло повідомлення про пожежу покрівлі житлового будинку в Інгульському районі Миколаєва. Рятувальниками проведено розбір конструктивних елементів даху та оперативно ліквідовано пожежу, її площа склала 80 кв. м. Завдяки діям вогнеборців вдалось вберегти житло від знищення вогнем.

Автомобіль ВАЗ 2106 горів у м. Миколаєві. Вогнеборці ліквідували загоряння на площі 3 кв. м. Вогнем знищено обладнання моторного відсіку, лобове скло.

Ще чотири епізоди — горіння сміття у пластиковому контейнері та три пожежі сухої трави на відкритій території.

Від ДСНС залучались 35 рятувальників, 10 одиниць техніки. Також на місці працювали комунальні служби, медики та поліція. Додатково залучались вогнеборці місцевої пожежної охорони “Гур’ївка”

