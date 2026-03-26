Телефонні шахраї намагаються випитати інформацію, прикриваючись ім’ям секретаря РНБО України.

Про це Рустем Умєров попередив на своїй сторінці в Фейсбук, передає Інше ТВ.

«Останніми днями фіксуємо спроби комунікації від мого імені з невідомих номерів.

Невстановлені особи представляються моїм ім’ям і звертаються до міжнародних партнерів, дипломатичного корпусу, колег з різними запитами, намагаючись отримати інформацію.

Ці повідомлення не мають жодного відношення до мене чи до офіційної діяльності. Закликаю всіх дотримуватися інформаційної гігієни та перевіряти джерела комунікації.

У разі отримання подібних повідомлень – прошу звертатися до Апарату РНБО України для уточнення та верифікації.

Дякую за розуміння і увагу до безпеки», – мовиться в повідомленні Рустема Умєрова.

