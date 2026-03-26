Чоловік, який стріляв у патрульних в Одесі, загинув під час затримання, повідомили в Нацполіції України.

Згідно повідомлення, він не йшов на контакт із перемовником і під час спецоперації застосував зброю проти бійців підрозділу КОРД. Застосування сили було вимушеним – для припинення загрози життю правоохоронців.

«Нагадаємо, що 45-річний одесит перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. Під час перевірки документів він почав стріляти з автомата у поліцейських і втік на авто.

Для затримання стрільця в області було введено спеціальну поліцейську операцію. Протягом кількох годин поліцейські встановили місце перебування фігуранта: він переховувався у недобудові. Під час перемовин чоловік з третього поверху почав стріляти по поліцейських, у відповідь бійці КОРД також відкрили вогонь. Фігурант загинув.

Нині на місці працює слідчо-оперативна група, про подію повідомлено ДБР та прокуратуру», – йдеться в повідомленні.