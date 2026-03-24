Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу виступив із телезверненням, в якому повідомив про те, що Трамп дійсно налаштований на угоду з Іраном.

-Сьогодні раніше я розмовляв із нашим другом, президентом Трампом. Президент Трамп вважає, що є можливість використати ті величезні досягнення, яких ми досягли разом із військовими США, щоб реалізувати цілі війни через угоду — угоду, яка захистить наші життєво важливі інтереси, — цитує Нетаньягу Zn.ua.

-Водночас ми продовжуємо завдавати ударів як по Ірану, так і по Лівану. Ми знищуємо ракетну програму та ядерну програму і продовжуємо завдавати «Хезболлі» нищівних ударів.

Лише кілька днів тому ми ліквідували ще двох вчених-ядерників, і на цьому не зупинимося — ми досі діємо. Ми захищатимемо наші життєво важливі інтереси за будь-яких обставин, – резюмував він.

Однак до п’ятниці на Близький Схід повинні прибути до 5 тисяч морських піхотинців США. Вважається, що це для того, щоб іранці були більш поступливими. Але не виключено, що під прикриттям переговорів Трамп готує десантну операцію.

