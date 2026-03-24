Більше половини українських компаній готуються до перегляду вартості своїх товарів та послуг через стрибок цін на пальне. Підприємці зазначають, що логістичні витрати стали критичним фактором, який змушує відмовлятися від чинних прайсів для збереження операційної стійкості.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на опитування Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

Згідно з результатами опитування, 66% компаній уже відчули вплив цінових коливань на свою діяльність.

Найбільше респондентів, а саме 76%, скаржаться на зростання логістичних та транспортних витрат, а 45% зафіксували збільшення собівартості своєї продукції чи послуг.

Оцінка зростання витрат та фінансової стійкості

Зростання витрат у зв’язку зі змінами на ринку пального, за оцінками бізнесу:

21% компаній повідомили про зростання витрат до 5%,

24% – на 5-10%,

27% – на 10-20%,

ще 4% – понад 20%.

Водночас 24% респондентів або вважають, що оцінювати наслідки поки зарано, або ще не відчули зростання витрат.

Зміни споживчих цін

На тлі ситуації на ринку пального 20% опитаних компаній-членів Асоціації уже переглянули ціни на товари чи послуги, ще 37% розглядають такий крок. Водночас 40% поки не планують перегляд цін, а 3% ще не визначилися.

Водночас стримувати ціни без перекладання додаткових витрат на споживача 48% компаній зможуть не довше ніж 1-2 місяці:

23% – менше одного місяця,

25% – 1-2 місяці.

Ще 25% стверджують, що зможуть утримувати поточний рівень цін 3-6 місяців, а лише 10% – понад 6 місяців. Для 17% респондентів оцінити цей горизонт поки складно.

Очікування бізнесу від держави

Попри це, бізнес демонструє певну операційну стійкість: понад половина опитаних (53%) заявили, що ситуація на ринку пального поки не призвела до серйозних збоїв у роботі.

Лише 8% компаній повідомили про суттєві операційні складнощі, спричинені новою ціновою реальністю.

Підприємці сподіваються на підтримку з боку держави для стабілізації ринку. Серед головних очікувань — гнучкість у податковій та акцизній політиці, зокрема запровадження тимчасових пільг у періоди різких стрибків цін.

Також бізнес наголошує на необхідності прозорості ринку пального та підтримки критичних галузей, де паливна складова є визначальною у формуванні кінцевої вартості товарів.

Нагадаємо, світові ціни на нафту злетіли до максимумів із 2022 року на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході, що вже спричинило різке подорожчання пального в Україні. Експерти попереджають: у найближчі дні дизель на АЗС може сягнути 90–95 грн за літр.