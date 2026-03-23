Народна депутатка від “Слуги народу” Дар’я Володіна написала заяву про дострокове складання депутатських повноважень.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, пише ЛБ.

За його інформацією, регламентний комітет підтримав заяву депутатки.

“У цьому випадку далі треба буде голосування у залі (226+) для того, щоб постанова набрала силу”, – додав Железняк.

Володіна заходила у парламент за партійним списком, тому фракція “Слуга народу” тепер отримає нового депутата, наступного у списку.

Наступними кандидатами на мандат народного депутата є професорка кафедри міжнародного та європейського права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Олена Київець (№161) і директор ДО “Національний офіс інтелектуальної власності” Богдан Моркляник (№162).

Станом на 23 березня, у складі фракції “Слуга народу” – 228 народних депутатів.