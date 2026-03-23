Трамп заявив, що тривають переговори з Іраном.

Повідомляю, що Сполучені Штати Америки та країна Іран протягом останніх двох днів вели переговори щодо повного та цілковитого вирішення наших воєнних дій на Близькому Сході. Ґрунтуючись на деталях конструктивних переговорів, які продовжаться протягом тижня, я наказав Міністерству оборони відкласти удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на п’ять днів. Рішення щодо відтермінування ударів залежатиме від того, наскільки вдалими вони будуть.



Але джерело іранського агентства Tasnim стверджує, що «нияких переговорів не було і немає». Він заявив, що Трамп відмовився від ударів по іранській енергетичній інфраструктурі після того, як «загрози зі сторони Ірану пнабули переконливість».

Тиск фінансових ринків і ситуація з цінами стала, за словами джерела Tasnim, ще одним важливим фактором відступу Трампа. Він стверджує, що з початком війни в Тегерані через посередників передавались повідомлення, які містили «чітку відповідь», що Іран продовжує оборону.