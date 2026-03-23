Лідер соціалістів Еммануель Грегуар виборов посаду мера Парижа у другому турі муніципальних виборів, пише ЛБ.

Він переміг колишню праву міністерку з питань юстиції та культури Рашиду Даті в останньому великому випробуванні настроїв французької громадськості перед надзвичайно важливими президентськими виборами наступного року.

48-річний Еммануель Грегуар, колишній заступник чинної мерки Анн Ідальго, набрав близько 51% голосів. Він розгромив Даті та представницю радикальних лівих Софію Шікіру, спростувавши прогнози про запеклу боротьбу.

“Париж вирішив залишитися вірним своїй історії”, – сказав Грегуар своїм прихильникам.