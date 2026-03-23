У Євросоюзі вирішили обмежувати обсяг наданої Угорщині конфіденційної інформації, пише видання Politico з посиланням на джерела, передає Iнтерфакс.

“ЄС обмежує потік конфіденційної інформації для Угорщини”, – йдеться в повідомленні.

За словами співрозмовників видання, такі зміни відбулися на тлі зростання занепокоєння щодо того, що уряд прем’єра Угорщини Віктора Орбана, можливо, ділиться такою інформацією з Росією.

Раніше прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що “новини про те, що люди Орбана інформують Москву в деталях про зустрічі Євроради, не повинні ніколи дивувати”.

У вихідні газета The Washington Post писала, що члени уряду Орбана підтримують тісне спілкування з Москвою щодо української теми. Джерела видання повідомляли, що глава МЗС Угорщини Петер Сіярто під час перерв на зустрічах з іншими міністрами ЄС нібито інформує Росію про ситуацію. Однак у Будапешті цю інформацію спростували. Міністр Угорщини у справах Євросоюзу Янош Бока заявив, що це “новини, які не відповідають дійсності” й націлені на те, щоб вплинути на угорські вибори.

Парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня.