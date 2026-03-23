Сили оборони України ламають плани російського агресора, заявив Головком Олександр Сирський.

Протягом чотирьох діб цього тижня, із 17 до 20 березня 2026 року, підвищувалася інтенсивність наступальних дій ворога. Противник намагався прорвати оборонні порядки наших військ одразу на кількох стратегічних напрямках. По всій лінії бойового зіткнення розгорнулися запеклі бої. Загалом противник за ці чотири дні провів 619 штурмових дій.

Основний удар окупанти зосередили на Покровському та Олександрівському напрямках, де була найвища кількість атак противника. Зокрема, на Покровському напрямку противник атакував позиції наших військ 163 рази, на Олександрівському напрямку – 96 разів.

Не менш напруженою залишалася ситуація на Костянтинівському напрямку, де російські війська вчинили 84 штурмові дії, а також на Очеретинському, Лиманському та Куп’янському напрямках, де відбулося загалом понад півтори сотні бойових зіткнень.

Попри колосальний тиск та залучення значних резервів, російське командування не змогло виконати поставлені завдання.

Завдяки професійним, злагодженим діям українських воїнів, на кількох напрямках наступальні дії противника вдалося зупинити. На деяких ділянках фронту бої високої інтенсивності тривають, але ворог змушений переходити до перегрупування своїх сил.

Окупанти намагаються підтягнути нові підрозділи та готуються до продовження атак, роблячи ставку на погіршення погодних умов, що, на їхню думку, має знизити ефективність української аеророзвідки, завадити роботі наших безпілотних систем і артилерії.

Командування військ рф кинуло у “м’ясні штурми” десятки тисяч солдатів, однак ціна цієї спроби наступу виявилася для агресора катастрофічною. За чотири доби інтенсивних штурмових дій ворог втратив понад 6090 військовослужбовців убитими й пораненими. Тоді як протягом тижня загальні втрати ворога склали близько 8710 осіб убитими і важкопораненими.

Також Сили оборони знищили чимало ворожої військової техніки та озброєння.

Ми були готові до збільшення інтенсивності навали російської орди, тож прийняли необхідні управлінські рішення. Війська отримали поповнення, були забезпечені військовою технікою, озброєнням, боєприпасами.

Водночас хочу наголосити на тому, що успішне відбиття масованих штурмів противника стало можливим насамперед завдяки мужності та стійкості кожного воїна, який виконує бойові завдання і тримає стрій у цих надскладних умовах.

Як і чотири роки тому, на початку повномасштабного вторгнення рф, українські захисники довели свою перевагу на полі бою. На окремих напрямках наші воїни перехопили ініціативу та проводять власні активні дії, застосовуючи тактику активної оборони.

Дякую воїнам, які вистояли під натиском ворога, утримують визначені рубежі та продовжують звільняти українську землю від загарбників.

Серед інших, мої слова щирої вдячності – 82-й та 95-й окремим десантно-штурмовим бригадам, 3-й, 5-й, 92-й окремим штурмовим бригадам, 1-му, 33-му, 225-му, 425-му, 475-му окремим штурмовим полкам ЗС України, 4-й та 14-й окремим бригадам оперативного призначення Національної гвардії України, а також іншим бойовим частинам, що тримають оборону і нищать ворога.