Навчання LOYAL LEDA 2026 за участю чотирьох штабів корпусів, понад 4000 військовослужбовців із 9 країн, у тому числі близько 1000 військових і цивільних фахівців із 25 держав на базі Навчального центру Об’єднаних Сил НАТО (JFTC), досягли головної мети – відпрацювання забезпечення стримування та оборони НАТО, продемонструвавши боєготовність, єдність і силу Альянсу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Інше ТВ.

«LOYAL LEDA 2026 зміцнили боєготовність НАТО, нашу оперативну сумісність та взаємну довіру. Ці навчання вкотре довели, що багатонаціональна співпраця не просто можлива – вона є потужною силою. Силою, здатною стримати наших супротивників і, за потреби, захистити територію та населення Альянсу», – зазначив генерал-майор Богдан Рицерський, командувач JFTC та керівник навчань, підбиваючи їхні підсумки.

LOYAL LEDA 2026 стали черговими в серії сухопутних командно-штабних навчань із комп’ютерним моделюванням за керівництва Командування Об’єднаних сухопутних сил НАТО.

Цьогоріч у навчаннях було задіяно чотири штаби корпусів. Основну увагу зосереджено на бойовій готовності Багатонаціонального корпусу «Північний Схід» (Польща) та Сил швидкого розгортання НАТО – Корпусу «Іспанія» (Іспанія). Обидва корпуси успішно пройшли оцінювання бойової готовності (CREVAL). 1-й Німецько-Нідерландський корпус (Німеччина) та 2-й Польський корпус (Польща) відпрацьовували ведення операцій, що виходять за межі основних об’єднаних операцій.

За керівної ролі Навчального центру Об’єднаних Сил НАТО та за участі генерал-лейтенанта у відставці Леонардо ді Марко як старшого радника з управління навчаннями, LOYAL LEDA 2026 було ретельно сплановано та підготовлено впродовж попередніх 18 місяців. Навчання ґрунтувалися на сценарії за Статтею 5 відповідно до чинних оборонних планів НАТО та проводилися у складному багатодоменному навчальному середовищі високої інтенсивності.

Учасники зіткнулися з вимогливими вхідними умовами, що надходили від різних ситуаційних осередків. Дії умовного противника, сплановані в усіх доменах – сухопутному, повітряному, морському, космічному та кібернетичному, – а також динамічний характер розіграшу дали змогу навчальним аудиторіям перевірити процедури, навички та реагування. Вони також допомогли виявити й усунути потенційні прогалини, а отже – підтвердити оперативну готовність корпусів.

Зокрема, українські військові зі складу Спільного центру Україна-НАТО з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) взяли участь у навчаннях НАТО LOYAL LEDA 2026, надавши свою експертизу стосовно російської агресії проти України для зміцнення спільних оборонних зусиль. Медична підтримка, стратегічні комунікації, цивільно-військове співробітництво – це ті сфери, в яких українська команда поділилася своїми практиками.

Українські офіцери разом із сотнями колег з країн НАТО протягом 10 днів відпрацьовували елементи стримування та оборони від ворога у Навчальному центрі Об’єднаних Сил НАТО (JFTC). Було презентовано Військову медичну доктрину та підходи, які використовують українські медики на фронті під час евакуації поранених.

Сесія зі стратегічних комунікацій відпрацювала досвід України з підтримання суспільної єдності та протидії ворогу у поширенні дезінформації. Участь українських військових також сприяла реалізації ширшої мети – посиленню взаємосумісності НАТО та України в рамках програми роботи JATEC на 2026 рік.

«Завдяки цьому надзвичайно вимогливому досвіду ми стали сильнішими, кращими й більш згуртованими в межах Альянсу, ніж будь-коли раніше», – заявив генерал-лейтенант Адам Йокс, командувач 2-го Польського корпусу.

Генерал-лейтенант Джез Беннетт, заступник командувача Командування Об’єднаних сухопутних сил НАТО, який здійснював нагляд за перебігом навчань у JFTC, зазначив: «Наша мета на LOYAL LEDA 2026 – забезпечити постійну готовність бойових корпусів НАТО до стримування та, за потреби, оборони території Альянсу. JFTC створив відмінне навчальне середовище, яке є ключовим для досягнення цієї мети. Завдяки своїй складності, інтенсивності, багатовимірному контексту та сміливому підходу до впровадження інновацій, LOYAL LEDA 2026 стали чудовим інструментом зміцнення боєготовності Альянсу».

В умовах, коли у 2026 році НАТО визначає трансформацію сухопутних сил як пріоритет, LOYAL LEDA стали вирішальною нагодою для штабів корпусів продемонструвати боєготовність та спроможність очолювати сухопутні сили НАТО на тактичному рівні, водночас адаптуючи та інтегруючи нові спроможності й технології.

«LOYAL LEDA 2026 безпосередньо сприяють боєготовності НАТО та нашій колективній здатності діяти спільно. Це не лише найбільші навчання в серії LOLE на сьогодні, а й найскладніші та найреалістичніші, з упровадженням нових елементів, зокрема новітньої системи управління та зв’язку й передових засобів моделювання», – наголосив бригадний генерал Золтан Барані, заступник командувача та начальник штабу JFTC.

Навчання LOYAL LEDA 2026 засвідчили відданість НАТО найвищим стандартам підготовки та боєготовності. Вони продемонстрували спроможність Альянсу ефективно реагувати на сучасні безпекові виклики. Завдяки таким навчанням, як LOYAL LEDA 2026, Навчальний центру Об’єднаних Сил НАТО залишається на передньому краї зміцнення здатності НАТО до стримування та оборони.

