Хакери, пов’язані з російськими розвідувальними службами, атакують користувачів споживчих месенджерів, таких як Signal, повідомили в п’ятницю ФБР та агентство кіберзахисту США CISA – пише видання.

У спільному повідомленні ФБР та CISA зазначається, що хакерам вдалося успішно зламати тисячі таких облікових записів, не вдаючись у подробиці.

Ця діяльність спрямована на осіб з високою розвідувальною цінністю, таких як чинні та колишні урядовці США, військовослужбовці, політичні діячі та журналісти – йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що хакерам вдалося обійти безпеку додатків, імітуючи безпеку та обманом змушуючи користувачів розголошувати свої коди безпеки.

Водночас у Signal наголошують, що хакерські атаки були “здійснені за допомогою складних фішингових кампаній, розроблених для того, щоб обманом змусити користувачів поділитися інформацією”, і що її шифрування та інфраструктура не були скомпрометовані.