рф за два тижні війни на Близькому Сході заробила 10 млрд доларів.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю СNN, повідомляє телеграм-канал Президента.

“Путін ніколи не хотів зупиняти війну Росії проти України. Він боявся Президента Трампа і тиску з боку Сполучених Штатів. Саме тому він вів цю гру, удаючи, що хоче переговорів. Я й надалі вважаю, що Америка має посилити тиск на Путіна. Інакше він не вестиме переговори добросовісно. Він лише хоче висувати ультиматуми Україні, такі як вимога вивести наші війська з нашої території. Але це не втамує його апетиту.

Ситуація навколо Ірану приносить йому більше грошей. Пом’якшення санкцій, запроваджених проти Росії, також йому допомагає. Наша розвідка доповідає, що через усі санкції, запроваджені Сполученими Штатами та Європейським Союзом, а також через наші далекобійні удари по російській енергетичній інфраструктурі Росія лише у 2026 році зіткнулася з дефіцитом понад 100 мільярдів доларів.

Тепер ми бачимо, що вони заробили близько 10 мільярдів за два тижні війни на Близькому Сході. Це справді небезпечно. Це дає Путіну більше впевненості в тому, що він може продовжувати війну.

Росія підготувала велику наступальну операцію, яку вони хотіли розпочати наприкінці минулого року і продовжити цієї весни. У відповідь ми провели власні контрнаступальні дії, щоб не допустити масштабного російського наступу.

Це був успіх не лише через територію, а й через наших людей, а також тому, що ми запобігли масштабному російському наступу. Усе це значною мірою стало можливим завдяки нашим дроновим технологіям. Росія почала втрачати 30–35 тисяч військових щомісяця через дрони – FPV та інші типи дронів.

Країни Близького Сходу та американські бази в регіоні мають бути краще захищені. Саме тому їм потрібні перехоплювачі дронів. Це наше нове технологічне ноу-хау.

Війна на Близькому Сході – це не наземна війна, а повітряна. Тому їм потрібна велика кількість систем протиповітряної оборони. Сполучені Штати, звісно, використовують свою авіацію, але, щоб закрити небо, ми надали те, що мали. Я маю на увазі значну експертизу. У їхньому арсеналі є багато інших ефективних засобів, але цього немає. І країни Близького Сходу звернулися до нас саме по це.”