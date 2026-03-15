Ізраїль планує продовжувати військову кампанію проти Ірану ще щонайменше три тижні. Про це в коментарі для CNN заявила речниця Армії оборони Ізраїлю Еффі Дефрін, передає УНН.

Ми готові, в координації з нашими союзниками зі США, і розробляємо плани щонайменше до єврейського свята Песах, приблизно через три тижні. І в нас є більш масштабні плани на період ще понад три тижні після цього – заявила вона.

Речниця ЦАХАЛу додала, що Ізраїль “працює не за секундоміром або розкладом, а для досягнення своїх цілей, які полягають у тому, щоб серйозно послабити іранський режим”.