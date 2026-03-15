Співробітники Служби безпеки України затримали співробітника Національного антикорупційного агентства (НАБУ) на блокпосту біля в’їзду до м. Суми, повідомило НАБУ, пише Iнтерфакс.

“Щойно на блокпосту біля в’їзду до м. Суми співробітниками СБУ, які, ймовірно, належать до підрозділу, що перебуває у сфері координації першого заступника Голови СБУ, було безпідставно затримано співробітника НАБУ”, – йдеться в повідомленні в телеграмі.

Як повідомляється, він перебував у місті під час виконання службових повноважень у межах офіційного розслідування.

НАБУ зазначає, що серед причин затримання називають той факт, що батьки співробітника мешкають на тимчасово окупованій території. У відомстві зазначили, що перед призначенням до НАБУ він пройшов усі необхідні перевірки, зокрема перевірку на поліграфі в Управлінні внутрішнього контролю НАБУ, під час якої, зокрема, перевірялися питання щодо можливих зв’язків або співпраці з представниками держави-агресора чи колабораційними структурами.

“Такі дії перешкоджають НАБУ здійснювати документування злочину та виконання службових повноважень у межах кримінального провадження. НАБУ вживає заходів для з’ясування обставин інциденту”, – наголосили у відомстві.

Деталі згодом, зазначили в НАБУ.