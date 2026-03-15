У неділю, 15 березня, Канада та п’ять країн Північної Європи заявили про домовленість щодо поглиблення співпраці у сфері військово-промислового виробництва та інших напрямках, повідомляє Iнтерфакс.

“Канада та п’ять скандинавських країн заявили в неділю, що домовилися поглибити співпрацю у сфері військових закупівель та інших галузях, що є черговим кроком прем’єр-міністра Канади Марка Карні у напрямку створення нових глобальних альянсів”, – йдеться у повідомленні агентства на сайті.

Зазначається, що прем’єр-міністр Канади Марк Карні прагне налагодити тісніші зв’язки з Китаєм і країнами Близького Сходу, а також з Індією та Європою, намагаючись зменшити залежність своєї країни від Сполучених Штатів.

Відтак прем’єр-міністри Норвегії, Швеції, Данії, Фінляндії, Ісландії та Канади, які зустрілися в Осло, заявили, що мають на меті посилити свою колективну оборону, безпеку та стійкість шляхом тіснішої співпраці у сфері оборонних закупівель.

“Ми всі згодні, що якщо ми витрачатимемо ці кошти окремо або без узгодженості, це не буде вигідним для платників податків. Це також не захистить наших громадян настільки, наскільки ми повинні”, – сказав Карні під час спілкування із журналістами після зустрічі із лідерами країн.

Він наголосив, що країни й надалі будуть здійснювати значні закупівлі у Сполучених Штатів, але, втім – в усіх випадках будуть прагнути “здійснювати набагато більше закупівель у рамках партнерства”.

Прем’єр-міністри також пообіцяли продовжувати надавати економічну, цивільну, військову та гуманітарну допомогу Україні.

“Старий світовий порядок зник і, ймовірно, не повернеться. Тому ми маємо побудувати щось нове, і це має бути світовий порядок, заснований на цінностях, які ми відстоюємо”, – сказала журналістам прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Як повідомлялося, 6 березня Канада і Сполучені Штати вперше з жовтня 2025 року відновили торгівельні переговори, призупинені за рішенням президента США Дональда Трампа. Раніше Канада пішла на численні поступки США, зокрема скасувала деякі контртарифи та відмовилася від податку на цифрові послуги, спрямованого проти американських технологічних компаній.