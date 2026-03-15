Команди України та США ведуть активні консультації щодо санкційної політики та безпекових гарантій, проте для вирішення ключових проблем необхідна особиста зустріч двох президентів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає Кореспондент.

Наразі діалог триває на рівні переговорних груп. З американської сторони основними контактерами є спецпредставник Трампа Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер. За словами Зеленського, команди проговорюють широке коло питань, зокрема і щодо санкційного тиску.

Зеленський зазначив, що він не обговорював з Трампом питання санкцій проти Росії та послаблення американських обмежень. При цьому він зазначив, що вже є конкретна необхідність прямого контакту з лідером США.

“Я думаю, що в нас є багато питань: і з перемовинами, і з дронами, і з Близьким Сходом. Я думаю, нам потрібно зустрічатися вже з президентом. Тому що команди працюють, але у нас є деякі питання, які стоять на місці. Нашим командам потрібно більше працювати над нашою зустріччю”, – резюмував президент.