Росія посилює угруповання своїх військ на півдні України, перекидаючи підрозділи морської піхоти для штурмових дій, повідомив речник Сил оборони півдня Владислава Волошина в ефірі телемарафону, пише Кореспондент.

За його словами, на Гуляйпільський напрямок нещодавно була перекинута 40-ва окрема бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

“Вона вже брала участь у штурмових діях біля населених пунктів Варварівка, Прилуки. Намагались атакувати наші позиції, проте – невдало”, – зазначив Волошин.

Окрім цього, російські війська перекидають на південний напрямок ще два угруповання морської піхоти. Волошин пояснив, що перед відправкою на фронт підрозділи пройдуть відновлення та бойове злагодження.

“Їх перекинуть на територію тимчасово окупованої Донецької області. Там вони пройдуть відновлення, поповнення втрат та, ймовірно, будуть залучені до штурмових дій у нас на півдні вже у квітні”, – заявив речник.

Серед імовірних ділянок, де ворог може активізуватися, у Силах оборони називають: Гуляйпільський напрямок, Олександрівський напрямок або Оріхівський напрямок.

“Говорити, де вони, та як – це плани російського генерального штабу”, – додав речник.

Крім того, на Гуляйпільському напрямку ситуація залишається напруженою. Щодня фіксується до 30 бойових зіткнень. Окупанти проявляють найбільшу активність у районах населених пунктів Залізничне, Мирне та Чарівне.