Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Белград уважно стежить за військовим співробітництвом між Хорватією, Албанією і Косово, стверджуючи, що Сербія готується до потенційного нападу.

“Вони чекають слушного моменту. Ми готуємося до їхньої атаки”, — заявив Вучич в інтерв’ю Радіо і телебаченню Сербії (RTS). Його заяву процитувало турецьке агентство Anadolu, передає Фокус.

Він згадав тристоронню декларацію про співпрацю в галузі оборони, підписану Хорватією, Албанією і Косово в Тирані 18 березня 2025 року, спрямовану на зміцнення співробітництва у сфері безпеки та оперативної сумісності збройних сил.

Говорячи про оборонний потенціал Сербії, Вучич зазначив, що країна має у своєму розпорядженні китайські гіперзвукові ракети.

“У нас є китайські гіперзвукові ракети класу “повітря-земля” з дальністю дії до 400 кілометрів”, — сказав він, назвавши їх одними з найбільш передових систем озброєння.

Вучич також заявив, що Сербія підтримує хороші відносини з НАТО, продовжуючи при цьому проводити політику військового нейтралітету.

Коментуючи відносини з Хорватією, президент Сербії звинуватив Загреб у спробах підірвати Сербію за останні півтора року і у втручанні в її внутрішні справи.

Його заяви пролунали на тлі триваючих дебатів про політику безпеки і оборони на Західних Балканах, де останніми роками посилилися військова модернізація і політична напруженість.

Александар Вучич про військове співробітництво Хорватії, Косово та Албанії — що відомо

Угода про оборону, підписана між Хорватією, Албанією і Косово, спричинила дипломатичний конфлікт із сусідньою Сербією, яка, як і раніше, вважає Косово частиною своєї території і не визнає його незалежності.

Підписання декларації

Президент Сербії Александар Вучич звинуватив Хорватію та Албанію в розв’язуванні “гонки озброєнь” із тими, кого називає “тимчасовими інститутами” в Косово, маючи на увазі уряд країни.

“Для нас це складна ситуація, але ми зрозуміли їхнє послання. І ми захищатимемо нашу країну, стримуватимемо їх і завжди успішно захищатимемо її від будь-якого потенційного агресора, навіть від такого могутнього”, — заявив Вучич 2025 року.

Однак Хорватія заявила, що їй не потрібен дозвіл Сербії для підписання будь-яких документів. Міністр оборони Іван Анусич заявив, що часи, коли Загреб запитував схвалення Белграда на свої дії, давно минули і ніколи не повернуться.

“Ми є незалежною державою вже 35 років і пережили п’ять років агресії та політики, яка просувала саме такий наратив”, — сказав Анусич, маючи на увазі війну за незалежність Хорватії в 1990-х роках проти югославської армії під керівництвом Сербії.

“Співпраця з Албанією і Косово зосереджена на обміні знаннями, взаємодії між військовими галузями промисловості та підтримці євроатлантичних устремлінь Албанії і Косово”, — пояснив Анусич.

У Декларації про зміцнення оборонного співробітництва, яку підписали Косово, Албанія і Хорватія, і до якої можуть долучитися й інші країни, міститься заклик до спільних дій у відповідь на виклики безпеці, гібридні загрози та інші ризики, які можуть загрожувати регіональній стабільності, заявило Міністерство оборони Хорватії.

Однак міністр оборони Сербії Братислав Гасич назвав це “провокаційною ініціативою” сусідніх країн.

Підписання меморандуму “без консультацій із Белградом підтверджує правильність стратегічних інвестицій у зміцнення і модернізацію Збройних сил Сербії”, — сказав Гасич.

Міністр закордонних справ Косова Доніка Гервалла-Шварц зі свого боку засудила “погрози Сербії” і звинуватила Белград у прагненні продовжити “свою гегемоністську політику в регіоні”.

Міністерство закордонних справ Косова також закликало Сербію виконати наявні угоди. У лютому 2023 року дві країни досягли угоди про нормалізацію відносин за сприяння ЄС.

В угоді йшлося про те, що вони повинні “розвивати нормальні, добросусідські відносини один з одним на основі рівних прав” і керуватися взаємною “повагою до своєї незалежності, автономії і територіальної цілісності, права на самовизначення, захисту прав людини і недискримінації”.

Досі це здебільшого не реалізовано.

