Президент Дональд Трамп заявив у суботу, що він ще не готовий укладати угоду про припинення війни з Іраном, попри готовність цієї країни до цього «через те, що умови ще недостатньо хороші», але відмовився уточнити, які саме це умови.

Про це він сказав у телефонному інтерв’ю NBC News.

Він також заявив, що працює з іншими країнами над планом забезпечення безпеки Ормузької протоки на тлі стрибка світових цін на нафту, і відкинув занепокоєння американців щодо зростання цін на бензин після початку спільної військової операції США та Ізраїлю два тижні тому.

Президент також поставив під сумнів, чи «взагалі живий» новий верховний лідер Ірану.

Трамп сказав, що був «здивований» тим, що Іран вирішив атакувати інші країни Близького Сходу у відповідь на операцію США та Ізраїлю, і що американські удари по острову Харг у суботу «повністю зруйнували» більшу частину острова, але «ми можемо вдарити по ньому ще кілька разів просто заради розваги».

Він також різко розкритикував президента України Володимира Зеленського, заявивши, що з ним «набагато важче домовитися», ніж із президентом Росії Володимиром Путіним щодо зусиль припинити війну в Україні. Коментарі Трампа прозвучали після критики з боку світових лідерів через те, що США послабили санкції проти російської нафти з метою стримати зростання світових цін на нафту.

Трамп каже, що не готовий укладати угоду з Іраном

Під час телефонної розмови Трамп заявив, що на цьому етапі не готовий укладати угоду про припинення війни з Іраном. «Іран хоче угоди, а я не хочу її укладати, бо умови ще недостатньо хороші», — сказав він, додавши, що будь-які умови мають бути «дуже міцними». Коли його запитали, якими будуть умови потенційної угоди про припинення війни, президент відповів: «Я не хочу цього вам казати». Але він погодився, що зобов’язання Ірану повністю відмовитися від будь-яких ядерних амбіцій буде частиною цього.

Коментарі Трампа прозвучали після повідомлення Reuters про те, що адміністрація Трампа відкинула зусилля щодо просування переговорів про припинення війни.

Він також окреслив, як може виглядати решта військової операції США в Ірані. Вона розпочалася минулого місяця зі спільних ударів сил Ізраїлю та США по країні, а Іран відповів ударами по Ізраїлю та цілях США в сусідніх країнах. Від початку конфлікту загинуло тринадцять діючих військовослужбовців США, зокрема шестеро членів екіпажу США, які загинули в п’ятницю після аварії військового літака-заправника в Іраку.

Посадовці адміністрації Трампа протягом останніх двох тижнів надсилали суперечливі сигнали щодо цілей США в Ірані та тривалості конфлікту: Трамп іноді казав, що це може тривати місяць або довше, а іноді — що «ми значно випереджаємо графік» і що «практично нічого не лишилося для ударів».

У суботу президент заявив, що «єдина сила, яку вони мають, і її можна досить швидко заблокувати, — це скидання мін або запуск ракети відносно малої дальності. Але коли ми закінчимо з узбережжям, у них не буде й цієї сили».

Пізніше він додав: «Ми знищили більшість їхніх ракет. Ми знищили більшість їхніх дронів. Ми значною мірою знищили їхнє виробництво ракет і дронів. За два дні це буде повністю знищено».

Забезпечення безпеки Ормузької протоки

Трамп у суботу заявив, що просить «численні країни, які постраждали від бандитизму Ірану», допомогти забезпечити безпеку Ормузької протоки — ключового морського шляху для нафтових танкерів — на тлі стрибка світових цін на нафту через війну.

Тим часом лідери Ірану пообіцяли тримати протоку закритою та закликали до ще вищих цін на нафту з початку конфлікту.

Президент сказав, що кілька країн зобов’язалися допомогти забезпечити безпеку протоки, але відмовився їх називати. «Вони не лише зобов’язалися, а й вважають це чудовою ідеєю», — сказав він.

У дописі на Truth Social у суботу вранці Трамп написав: «Багато країн, особливо ті, що постраждали від спроби Ірану закрити Ормузьку протоку, надсилатимуть військові кораблі разом зі Сполученими Штатами Америки, щоб тримати протоку відкритою та безпечною», додавши: «Сподіваюся, Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші, які постраждали від цього штучного обмеження, надішлють кораблі в цей район».

Під час телефонної розмови Трамп сказав, що неясно, чи скинув Іран міни в протоку. «Ми будемо дуже активно очищати протоку, і ми вважаємо, що до нас приєднаються інші країни, які певною мірою обмежені, а в деяких випадках обмежені в отриманні нафти», — додав він.

Президент ухилявся від відповіді, коли його запитали, чи ВМС США почнуть супроводжувати кораблі через протоку, сказавши: «Я не хочу вам нічого про це казати», але додавши, що «це можливо».

Президент також підтвердив, що сили США завдали ударів по острову Харг — стратегічному острову біля узбережжя Ірану, де розташований нафтовий термінал, відповідальний за більшість експорту нафти країни.

Центральне командування США заявило в суботу вранці, що провело «точкові удари» по 90 військових цілях, «зберігаючи нафтову інфраструктуру», але Трамп пізніше в суботу сказав, що «ми повністю зруйнували острів Харг, але ми можемо вдарити по ньому ще кілька разів просто заради розваги».

«Ми повністю його знищили», — додав президент. «Окрім того, як ви знаєте, я нічого не робив із енергетичними лініями, бо їх відновлення зайняло б роки».

Трамп ставить під сумнів, чи «взагалі живий» новий верховний лідер Ірану

Президент у суботу поставив під сумнів, чи живий новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї, після того, як Хаменеї не з’явився на камеру, щоб зробити свою першу заяву як лідер Ірану в четвер.

У письмовій заяві Хаменеї, син загиблого попередника аятоли Алі Хаменеї, пообіцяв продовжувати блокувати Ормузьку протоку та атакувати союзників США в регіоні.

«Я не знаю, чи він взагалі живий. Досі ніхто не зміг його показати», — сказав Трамп у телефонній розмові в суботу.

«Я чую, що він не живий, а якщо й живий, то йому слід зробити щось дуже розумне для своєї країни — це капітулювати», — додав Трамп, але назвав новину про його смерть «чутками».

Міністр оборони Піт Гегсет у п’ятницю сказав, що молодший Хаменеї «поранений і, ймовірно, скалічений», і назвав його письмову заяву «слабкою».

«У Ірану повно камер і диктофонів. Чому письмова заява? Я думаю, ви знаєте чому. Його батько мертвий; він наляканий, поранений, утікає і не має легітимності», — додав Гегсет.

Хаменеї був призначений новим верховним лідером на початку цього тижня після того, як початкові удари США та Ізраїлю по Ірану тижнем раніше вбили його батька.

Трамп відмовився сказати, чи є якийсь конкретний іранський лідер, якого він хотів би бачити на посаді верховного лідера, сказавши замість цього: «У нас є люди, які живі й були б чудовими лідерами для майбутнього країни».

На запитання, чи він на зв’язку з кимось із потенційних лідерів, президент відповів: «Я не хочу цього казати. Я не хочу ставити їх під загрозу».

Трамп «здивований», що Іран атакував інші країни Близького Сходу

Президент заявив у суботу, що союзники США на Близькому Сході, включно з ОАЕ, Катаром і Саудівською Аравією, «були чудовими» і «по них стріляли без потреби».

«Я був дуже здивований», — сказав Трамп щодо атак Ірану на інші країни Близького Сходу, додавши, що це «найбільший сюрприз у всій цій справі».

Згідно з аналізом NBC News, Іран запускав дрони в країни Близького Сходу, включно з названими Трампом, а також Бахрейн і Кувейт, цілячись на нафтову інфраструктуру, логістичні хаби та урядові центри.

США не публікують дані про кількість дронів, з якими стикаються або перехоплюють, але дані ОАЕ свідчать, що станом на 10 березня по країні було випущено 1475 безпілотних літальних апаратів.

У суботу вранці іракські чиновники заявили, що іранський удар влучив у майданчик для гелікоптерів усередині комплексу посольства США в Багдаді. Також у суботу, після ударів США по острову Харг, Іран пригрозив знищити нафтову та газову інфраструктуру в усьому регіоні, якщо США вдарять по нафтовій інфраструктурі на острові.

Трамп «не стурбований» зростанням цін на бензин

Трамп, який у 2024 році неодноразово критикував тодішнього президента Джо Байдена за високі ціни на бензин, у суботу відкинув занепокоєння щодо того, чи може зростання цін на бензин у США зашкодити республіканцям на майбутніх проміжних виборах.

«Я думаю, вони впадуть нижче, ніж були раніше, а в мене вони були на рекордно низькому рівні», — сказав Трамп про ціни на бензин, обіцяючи, що вони впадуть незабаром після закінчення війни в Ірані.

1 березня, наступного дня після початку атак США та Ізраїлю на Іран, бензин у США в середньому коштував $2,94 за галон, за даними GasBuddy. У суботу середня ціна становила $3,66. (1 галон — це одиниця вимірювання об’єму в англійській системі мір, яка має два основних значення: американський галон (л) та британський (імперський) галон (л), – ІншеТВ).

«Там стільки нафти, газу — стільки всього, але знаєте, трохи заткнулося. Незабаром це розблокується», — додав президент.

На пряме запитання, чи можуть ціни на бензин вплинути на проміжні вибори, Трамп сказав: «Я зовсім не стурбований».

«Єдине, що я хочу зробити, — це переконатися, що Іран ніколи більше не буде хуліганом на Близькому Сході», — додав він.

Трамп каже, що Росія «можливо» ділиться інформацією з Іраном

На запитання про своє рішення тимчасово скасувати деякі санкції проти російської нафти на тлі зростання світових цін на нафту президент сказав: «Я хочу, щоб нафта була для світу. Я хочу нафту».

Він додав, що санкції, запроваджені після вторгнення Росії в Україну в 2022 році, «повернуться, щойно криза закінчиться».

У суботу, коли його запитали про критику з боку деяких іноземних лідерів щодо скасування санкцій, Трамп не відповів безпосередньо, але спрямував свій гнів на президента України, сказавши по телефону: «Я здивований, що Зеленський не хоче домовлятися. Скажіть Зеленському домовлятися, бо Путін готовий домовлятися».

«З Зеленським набагато важче домовитися», — додав президент США.

Зеленський на початку цього місяця запропонував допомогти силам США та їхнім союзникам на Близькому Сході з перехопленням іранських дронів, використовуючи досвід української армії зі збиттям російських дронів.

Але в суботу Трамп сказав, що «нам не потрібна допомога», додавши, що «остання людина, від якої нам потрібна допомога, — це Зеленський».

Президент відмовився коментувати, чи прийняли США допомогу України з технологією перехоплення дронів.

У дописі на X у п’ятницю Зеленський написав: «Країни на Близькому Сході зверталися до нас із проханням поділитися нашим досвідом перехоплення іранських дронів “шахед” під час масованих ударів. Саме тому ми вже надіслали групи експертів до трьох країн».

Раніше в суботу іранський політик заявив, що Україна є «законною та легітимною мішенню» для Ірану, оскільки Україна запропонувала допомогу в обороні від іранських дронів.

На запитання про повідомлення, що Росія ділиться розвідданими з Іраном щодо розташування сил США, Трамп сказав: «Росія можливо дає інформацію, можливо ні».

Він додав, що США «роблять це проти них», бо «ми даємо трохи інформації Україні й намагаємося примирити ці дві нації».