Колаген є ключовим білком для підтримання здоров’я шкіри, волосся й суглобів, але з віком організм виробляє його дедалі менше. Тому вироблення цього білка потрібно стимулювати, вживаючи певні продукти.

Про це пише VerywellHealth у статті, зміст якої перевірив докор медичних наук Брендан Кемп, пише Уніан.

Видання назвало 6 напоїв, які здатні підтримувати природне вироблення колагену та зменшувати передчасне старіння.

1. Кістковий бульйон

Кістковий бульйон – надійне джерело колагену. Це пояснюється тим, що колаген міститься у таких продуктах тваринного походження, як яловичина, курка, риба. Чашка кісткового бульйону може забезпечити вас приблизно 4 грамами колагену, йдеться у статті.

Однак дослідження, опубліковане в International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, свідчить, що різні кісткові бульйони (яловичий, курячий, індичий або рибний) можуть мати різний вміст колагену.

2. Молоко

Молочні продукти не містять колагену, але оскільки вони є повноцінними білками, то організм може використовувати їхні амінокислоти для вироблення колагену.

Дослідження, яке вийшло на шпальтах Molecular Sciences, показало, що пролін та гліцин у молоці сприяють виробленню колагену, підвищують еластичність шкіри та підтримують суглоби.

3. Соєве молоко

Соєве молоко – напій, що сприятиме виробленню колагену для людей, які не вживають молочних продуктів. Соя забезпечує повноцінний білок та містить ізофлавони, які, на думку науковців, можуть сприяти виробленню колагену.

Дослідження, яке з’явилося у виданні Nutrients, показало, що соєве молоко завдяки вмісту ізофлавонів стимулює вироблення колагену, запобігає фотостарінню обличчя (старіння шкіри від сонячних променів), а також зволожує шкіру в жінок у ​​постменопаузі.

4. Сік із зелені

Оскільки листова зелень багата на вітамін С, амінокислоти та білок, вона може допомогти вашому організму виробляти колаген, йдеться у статті. Щоб стимулювати загальне вироблення колагену, спробуйте готувати сік зі шпинату, капусти кале, мангольд або листової капусти. Але варто пам’ятати, що процес вичавлювання соку може знищити деякі поживні речовини.

Дослідження показують, що зелені овочі можуть уповільнити старіння шкіри та сприяють регенерації тканин в організмі, що робить їх ключовою частиною поживної дієти проти старіння.

5. Цитрусовий сік

Багатий на вітамін С та антиоксиданти цитрусовий сік може сприяти виробленню колагену.

Деякі дослідження на тваринах показали, що соки на основі цитрусових сприяють антивіковій активності організму, зокрема зменшенню зморшок та збільшенню вмісту колагену. Однак, зазначається, щоб остаточно підтвердити цей зв’язок, потрібні додаткові дослідження на людях.

6. Ягідні смузі

Як і цитрусові, багато видів ягід містять високий рівень вітаміну С. Приготування смузі з полуниці, ожини та малини – гарний варіант для отримання дози цього вітаміну та сприяння виробленню колагену.

Деякі дані свідчать про те, що ягоди можуть сприяти загоєнню ран на шкірі та значно покращувати утворення колагену при регулярному вживанні.

Як підтримувати вироблення колагену в організмі

Оскільки з віком організм виробляє менше колагену, отримання поживних речовин, що сприяють виробленню колагену, через продукти харчування допомагає підтримувати його рівень в організмі. Це сприяє здоровішій шкірі, волоссю та суглобам.

Крім того, варто врахувати певні поради щодо способу життя.

Дотримуйтесь здорової дієти, надавайте пріоритет білку та уникайте доданого цукру.

Достатньо висипайтеся.

Керуйте стресом.

Уникайте шкідливих звичок (куріння і алкоголю).

Захищайте шкіру від сонячних пошкоджень.

Щодо добавок колагену, то перш ніж додати їх у раціон, варто проконсультуватися зі своїм лікарем.