Міністр закордонних справ Оману Бадр Альбусаїді, який напередодні був посередником у переговорах США з Іраном, заявив, що Тегеран погодився не накопичувати збагачений уран, відповідно, країна ніколи не матиме матеріалу для створення ядерної зброї.

Про це він повідомив у програмі Face the Nation на каналі CBS, передає Суспільне.

“Я вважаю, що найважливішим досягненням є угода про те, що Іран ніколи, ніколи не матиме ядерного матеріалу, придатного для створення бомби. Це, на мою думку, велике досягнення. Цього не було у старій угоді, укладеній за часів президента Обами. Це щось абсолютно нове”, — сказав міністр.

За його словами, Іран погодився на “нульове накопичення” запасів збагаченого урану. Таким чином, навіть якщо саме збагачення для інших потреб країни триватиме, за відсутності накопичень Іран ніколи не зможе створити ядерну бомбу, пояснює Альбусаїді. МАГАТЕ буде ретельно контролювати, чи Іран дотримується цих обмежень.

Президент США Дональд Трамп, виступаючи стосовно енергетичної програми в Техасі, серед іншого згадував про можливу угоду з Іраном:

«Ми маємо справу з країною, яка протягом 47 років калічила людей — відривала ноги, руки, спотворювала обличчя. Вони підривали людей, убивали людей — дуже багатьох.

Не лише американців, а багатьох людей у різних країнах. Це було жахливо.

За останні два-три місяці було вбито 32 000 людей — протестувальників. Тридцять дві тисячі.

Вони хочуть укласти угоду, але це має бути справді змістовна угода. Дорогою сюди я говорив із Тедом Крузом, із Джоном, з усіма ними. Я сказав: «Це має бути угода, яка матиме реальний зміст».

Як ви знаєте, ми дуже сильно вдарили по них цими прекрасними бомбардувальниками B-2.

Я б волів вирішити це мирним шляхом, але з ними дуже важко мати справу. Я хочу, щоб ви це розуміли».

