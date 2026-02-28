“Ми знову закликаємо американців, які наразі перебувають в Ірані, негайно залишити країну. Сьогодні я оголошую Іран державою, що здійснює неправомірні затримання”, — Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо виступив із офіційною заявою щодо Ірану.

“Коли іранський режим захопив владу 47 років тому, аятола Хомейні зміцнив свій контроль, схваливши захоплення в заручники співробітників посольства США.

Упродовж десятиліть Іран і надалі жорстоко утримує під вартою невинних американців, а також громадян інших країн, використовуючи їх як політичний інструмент тиску на інші держави. Ця огидна практика має припинитися.

Минулої осені президент Трамп підписав указ про захист громадян США від неправомірних затримань за кордоном, а згодом Конгрес ухвалив Закон про протидію неправомірним затриманням 2025 року, який уповноважив Державний департамент оголосити Іран державою-спонсором неправомірних затримань.

Якщо Іран не припинить ці дії, ми будемо змушені розглянути додаткові заходи, зокрема можливе запровадження географічних обмежень на використання паспортів США для поїздок до Ірану, через його територію або з нього.

Іранський режим має припинити захоплювати заручників і звільнити всіх американців, яких несправедливо утримують в Ірані — це могло б призвести до скасування цього статусу та пов’язаних із ним заходів.

Ми закликаємо його зробити це. Жоден громадянин США не повинен їхати до Ірану з будь-якої причини”.

Наразі вже низка держав закликала своїх громадян негайно залишити територію Ірану.

Серед них, окрім США, Велика Британія, Канада, Австралія, Франція, Нідерланди, Польща, Швеція, Сербія, Кіпр, Нова Зеландія, Бразилія, Індія, Китай, Південна Корея, Казахстан та Італія.