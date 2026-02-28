У Ватикані презентували нову поштову марку, присвячену трьом ювілейним подіям Української греко-католицької церкви.

Про це повідомили на сайті УГКЦ.

Випуск поштової марки присвячено трьом ювілейним подіям: 30-річчю відновлення Київської митрополії УГКЦ, 20-річчю повернення осідку Глави УГКЦ до Києва та 12-річчю освячення Патріаршого собору Воскресіння Христового у столиці України. На ній зображено контури фасаду собору у вечірніх сутінках під час блекауту — як знак реальності війни, що триває в Україні. За словами Блаженнішого Святослава, ця марка також «нагадує про історію мучеництва УГКЦ», яка пройшла через переслідування і відродження.

«Ми в Україні маємо надію саме тому, що віримо у Воскресіння. Це послання, яке наш собор, а також ця марка, презентована сьогодні, повинні донести людству, виснаженому численними конфліктами та війнами», — сказав Предстоятель УГКЦ.

Архиєпископ Наппа процитував слова Папи Лева XIV, виголошені під час зустрічі з паломниками УГКЦ у базиліці Святого Петра в Римі 28 червня 2025 року. Святіший Отець назвав Україну «прекрасною землею, багатою на християнську віру», «зрошеною кров’ю багатьох мучеників, які впродовж століть даром власного життя запечатали вірність апостолу Петру і його наступникам».

На завершення архиєпископ наголосив на важливості єдності у вірі та надії, підкресливши: «Ми представляємо тут надію, яка не вмирає», та закликав залишатися «єдиними в одній вірі та одній надії».