Літак Hercules Повітряних сил Болівії (FAB) з’їхав зі злітно-посадкової смуги під час посадки в міжнародному аеропорту Ель-Альто в Ла-Пасі в п’ятницю вдень.

За попередньою інформацією, військовий літак прибував до аеропорту з новими банкнотами, призначеними для поповнення Центрального банку Болівії (BCB).

В результаті інциденту літак був практично знищений, а гроші, які він перевозив, розкидані по території.

Директор Генерального управління цивільної аеронавтики (DGAC) Хосе Антоніо Фанола повідомив UNITEL, що літак, «ймовірно, зазнав якоїсь аварії під час посадки та з’їхав зі злітно-посадкової смуги. Він не розбився. Це був виїзд за межі злітно-посадкової смуги».

В результаті цієї аварії кілька частин літака врізалися в значну кількість транспортних засобів, як державних, так і приватних, які проїжджали через територію аеропорту.

За словами начальника національної пожежної служби Павла Товара, в телефонному інтерв’ю внаслідок аварії загинуло щонайменше 15 людей.

Тим часом Лікарня дель Норте повідомила про 10 поранених, а пожежна служба заявила, що врятувала шістьох поранених.

Через цей інцидент рейси в аеропорту Ель-Альто були призупинені щонайменше на дві години; однак цей період може бути продовжено.

Незважаючи на надзвичайну ситуацію, багато людей зібралися в місцях аварії літака та пошкодження транспортних засобів, що завадило аварійним службам виконувати свою роботу. Поліції довелося застосувати сльозогінний газ, щоб розігнати натовп.