Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 265 900 (+770) осіб
танків – 11 707 (+1) од.
бойових броньованих машин – 24 102 (+5) од.
артилерійських систем – 37 663 (+32) од.
РСЗВ – 1 661 (+2) од.
засоби ППО – 1 305 (+0) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 348 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 149 637 (+1 616) од.
крилаті ракети – 4 384 (+0) од.
кораблі / катери – 29 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 80 329 (+149) од.
спеціальна техніка– 4 075 (+0) од.
Дані уточнюються.