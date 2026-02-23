Увага України зосереджена на мирних перемовинах, які повинні не просто припинити війну, а убезпечити від повторення російської агресії.

Про це заявив керівник Офісу Президента України Кирило Буданов під час виступу на Justice Conference в Києві, яка присвячена відповідальності Росії за розпочату проти України війну, інформує Офіс Президента України.

Кирило Буданов наголосив, що розв’язана РФ війна має декілька ключових аспектів. За його словами, Росія перевіряє світовий порядок на стійкість, а міжнародні інституції – на життєздатність. Для РФ війна є також екзистенційною, оскільки без України неможливе відновлення російської імперії та сфер впливу.

Керівник Офісу Президента акцентував, що такі війни не закінчуються самі собою. Вони або завершуються справедливим рішенням, або повертаються знову в іще більш масштабній і небезпечній формі. Тому мирні переговори повинні не просто припинити війну, а убезпечити від повторення російської агресії.

«Не секрет: перемовини йдуть непросто, але ми точно рухаємося вперед і підходимо до моменту, коли всім сторонам буде потрібно ухвалювати остаточні рішення – продовжувати цю війну або переходити в мир. Сподіваюся, що справедливість усе ж таки переможе. Завдяки дипломатичним зусиллям і підтримці наших партнерів, передусім США, ми крок за кроком наближаємося до результату», – зазначив Кирило Буданов.

За його словами, якщо за рішення про війну проти суверенної держави немає персональних наслідків, то всі міжнародні правила перестають працювати, руйнується світовий безпековий порядок і жертвою може стати будь-яка інша країна.

«Питання відповідальності за агресію – це сигнал не лише про минуле, це сигнал про майбутнє: про те, як світ реагує на протиправні застосування сили і які наслідки очікують порушника міжнародних норм», – зауважив керівник Офісу Президента.

Крім того, у відновленні справедливості важливий і компенсаційний механізм, адже війна має конкретну ціну: зруйновані міста, втрачене житло, знищена інфраструктура й головне – забрані життя, каліцтва й травми українців. Кирило Буданов зазначив, що на цьому етапі вкрай необхідний перехід від фіксації збитків до реальних рішень щодо компенсаційного механізму й запуску його роботи.

Ще один важливий напрям, над яким слід продовжувати роботу, – повернення українських дітей, яких викрала Росія.

«Йдеться не просто про гуманітарну проблему, йдеться про майбутнє, про ідентичність, про безпеку наших наступних поколінь. З точки зору держави, тут немає жодних другорядних випадків. Кожен випадок має бути зафіксований, кожне порушення має отримати правову оцінку й кожна дитина має бути зрештою повернена додому», – наголосив він.

Керівник Офісу Президента також акцентував, що справедливість має працювати всередині країни й ззовні, тому важливо реформувати українську систему правосуддя та розбудовувати інституції.

«Для українського суспільства важливим проявом справедливості є боротьба з корупцією. Саме тому антикорупційна політика є першочерговим напрямом уваги для Офісу Президента України та всієї вертикалі влади загалом», – наголосив він.

Кирило Буданов підсумував: зараз світ перебуває в точці нестабільності, і те, як він реагує на війну в Україні, визначатиме правила на десятиліття вперед.

«Україна свою позицію сформувала чітко. Відповідальність неминуча. Справедливість системна. І безпека, зрештою, надійна. Хочу нагадати нам усім: запорукою справедливості, встановлення миру, відновлення довіри й нашого майбутнього є наша українська армія. Доки український солдат тримає фронт, у безпеці перебуває і український тил, і кожен громадянин України», – сказав керівник Офісу Президента.

