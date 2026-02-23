Нагадаємо, сьогодні близько 18:10 на території непрацюючої автозаправної станції в Миколаєві стався вибух невідомого пристрою.

На момент події на території АЗС перебували працівники Управління патрульної поліції, які прибули на перезмінку.

Попередньо встановлено, що здетонував вибуховий пристрій, походження якого нині встановлюють правоохоронці.

Унаслідок вибуху тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали семеро правоохоронців, двоє з яких перебувають у важкому стані. Пошкоджено транспортні засоби.

На місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби. Потерпілим надається необхідна медична допомога.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт. Досудове розслідування здійснює Управління Служби безпеки України в Миколаївській області.

Поліцейські встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до скоєння злочину.