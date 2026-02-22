Звернення Президента України Володимира Зеленського:

“Бажаю здоров’я, шановні українці!

Сьогодні було кілька доповідей МВС – міністра Ігоря Клименка, інших правоохоронців – по розслідуванню теракту у Львові. Іншу кваліфікацію складно обрати – це був саме теракт, цинічний і жорстокий. Два вибухи, другий тоді, коли на місце прибули екстрені служби. 25 людей поранені. На жаль, одна людина, працівниця поліції, загинула, 23 роки їй було. Мої співчуття рідним та близьким. Зараз усім, хто був поранений, надається допомога. Серед поранених є важкі, лікарі роблять усе можливе, щоб врятувати життя.

Обставини цього теракту зараз повністю аналізуються. Багато фактів уже є. Виконавці були завербовані через телеграм. Організація теракту – російська. МВС, Національна поліція України, Служба безпеки України представлять деталі суспільству. І я доручив сьогодні пропрацювати такі заходи, таке реагування, щоб унеможливити подібні злочини. Вже є певний досвід протидії у наших правоохоронців. Десятки аналогічних ситуацій не допущені. Українські правоохоронці постійно протидіють таким вербовкам.

І потрібно більше активності та більше залученості самих громад, залученості місцевих керівників, урядових інституцій, усіх, щоб на всіх рівнях зменшувати російські можливості організації терактів та диверсій в українському тилу. У нас є дані розвідки, що росіяни збираються й надалі робити такі речі, такі фактично напади на українців. Треба більше захисту для людей.

Сьогодні ж на селекторі вже не вперше ми проговорили з представниками областей нову російську тактику масованих ударів. Коли мішенями все частіше стають об’єкти логістики, передусім це залізниця, також об’єкти, які працюють на водопостачання. І дуже важливо, щоб на місцях таку загрозу всі усвідомлювали й відповідно працювали по захисту.

Протиповітряна оборона, Міністерство оборони, урядові структури теж отримали необхідні завдання. Розраховую, що на всіх рівнях робота буде спільною і справді оперативною. Міністерство оборони України разом з нашими військовими мають посилити також захист від російських дронів у прикордонних районах, де стає більше і більше атак проти цивільних машин, проти рятувальників, проти наших ремонтних бригад. Досвід наших прифронтових регіонів має бути цілком ефективно поширений і в Сумській області, а також на Чернігівщині.

Ще одне. Варто відзначити наших воїнів, які на цьому тижні збільшили дистанцію, збільшили далекобійність нашої української влучності. Україна досягає все більш віддалених російських виробництв зброї, і ми маємо бути вдячними, вдячними кожному в Україні, хто працює заради цього, хто досягає саме таких результатів і саме у бойових застосуваннях наших українських ракет, у наших дипстрайках. За підсумками цього тижня відзначу воїнів 19- ї ракетної бригади «Свята Варвара» та нашого підрозділу Сил спецоперацій ЗСУ «Баліста». Дякую вам, воїни!

Дякую всім, хто б’ється заради України, захищає українців та додає всім нам у державі віри, що ми цю війну закінчимо достойно. Мир має бути.

Слава Україні!”