У Мілані та Кортіні за 16 днів Зимових Ігор визначилися 116 олімпійських чемпіонів. Переможця медального заліку експерти вгадали ще до початку змагань, але деякі команди змогли неабияк здивувати, пише 24.

Збірна Норвегії фактично не залишила шансів іншим командам – скандинави здобули 41 медаль, з яких 18 золотих.

Найрезультативнішим став легендарний лижник Йоганнес Клебо, який приніс до скарбнички своєї країни 6 нагород найвищого ґатунку і побив всі можливі рекорди, ставши найтитулованішим зимовим олімпійцем.

Навряд хтось міг припустити, що такі країни як Бразилія чи Казахстан зможуть похизуватися золотом – але це сталося.

Лукас Пінейро Братен здобув першу історичну медаль для Бразилії на Зимових Іграх, вигравши гірськолижний слалом. А Михайло Шайдоров скористався фіаско Іллі Малініна у чоловічому фігурному катанні і приніс Казахстану першу за понад тридцять років золоту нагороду.

Втретє за історію нашої незалежності команда України повертається із зимових ігор без жодної здобутої медалі.

Раніше таке траплялося у Солт-Лейк-Сіті у 2002 році та у Ванкувері у 2010-му.

Вперше за всю історію зимових Олімпіад жоден з українських спортсменів не потрапив навіть до топ-5. Найкращими результатами в особистих дисциплінах стали 10 місця фристайлістів Катерини Коцар та Олександра Окіпнюка, а також виступ Віталія Мандзина у біатлонному мас-старті.