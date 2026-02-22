Колишній поліцейський повідомив ФБР, що покійний фінансист побудував секретний сміттєспалювач на відокремленому ранчо, яке зараз перебуває в центрі нового поліцейського розслідування у справі про “похованих дівчат”.

Колишній поліцейський, чиє ім’я не називають, патрулював район навколо ранчо Зорро неподалік Стенлі, штат Нью-Мексико, яке належало Джеффрі Епштейну, протягом 15 років. І він стурбований тим, що Джеффрі Епштейн міг роками знищувати “докази”, пише focus.

Це відбувається на тлі дедалі більшої кількості звинувачень у тому, яку роль цей віддалений об’єкт відіграв у сексуальному насильстві або торгівлі людьми щодо неповнолітніх дівчаток і молодих жінок.

Притулок Епштейна в Нью-Мексико став предметом нового розслідування після появи тривожних заяв про поховання двох тіл на цій великій території.

Інші об’єкти нерухомості, що належать покійному фінансисту, обшукували протягом багатьох років, але федеральні агенти ніколи не обшукували ранчо, яке було продано 2023 року.

Тепер же під час розслідування було виявлено документ, що розкриває страшні побоювання колишнього поліцейського з приводу сараю, побудованого на території у високогірній пустелі.

У протоколі ФБР від 19 липня 2019 року — всього за кілька днів після арешту Епштейна — докладно описується дзвінок, прийнятий від відставного співробітника поліції штату Нью-Мексико, ім’я якого засекречено.

Колишній поліцейський сказав, що помітив у сараї димохід і “шлюз” — надійний вхід із кількома дверима, влаштований таким чином, що одночасно можна відчинити тільки одні з них.

У повідомленні про дзвінок йдеться: “На ділянці, розташованій на дорозі Зорро Ранч Роуд, Стенлі, штат Нью-Мексико, нещодавно був побудований великий сарай. Він викликає підозри, оскільки в ньому є гаражні ворота, які виглядають як шлюз, а також є димар. [Ім’я засекречено] стурбований тим, що в сараї може бути захований сміттєспалювач”.

Також неназваний поліцейський повідомив, що прямо за підозрілим сараєм із крематорієм встановили старий трейлер 1970-х років, що не відповідає правилам округу Санта-Фе. І він розповів, що на території ранчо забезпечено сувору охорону, включно з камерами відеоспостереження, воротами та іншими заходами безпеки.

“[Ім’я приховано] пояснив, що побудований сарай не схожий на той, який використовується для тваринництва. Він хотів повідомити цю інформацію у ФБР, тому що побоюється, що тут можуть бути знищені докази”, — йдеться в повідомленні.

Колишній офіцер також повідомив ФБР, що на ранчо “часто бачили багато відомих людей”.

Згідно зі звітом, відставний поліцейський заявив, що чув “чутки” про те, що Епштейн використовував цю нерухомість для “зустрічі завербованих дівчат”.

Його дзвінок у ФБР пролунав лише за кілька днів після арешту Епштейна за обвинуваченням у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації 6 липня 2019 року і за кілька тижнів до смерті фінансиста 10 серпня.

Генеральний прокурор штату Нью-Мексико Рауль Торрес заявив: “Інформація, що міститься в раніше засекречених файлах ФБР, заслуговує на подальше вивчення”.

Це сталося на тлі відновлення кримінального розслідування за звинуваченнями в незаконній діяльності на ранчо. Початкова справа була закрита 2019 року федеральними прокурорами Нью-Йорка, але у прокурорів штату тепер виникли нові питання. Міністерство юстиції штату Нью-Мексико тепер вимагає доступу до повних, не відредагованих звітів ФБР.

Тим часом законодавці почали окреме розслідування за заявами про те, що жертви стали жертвами торгівлі людьми, зазнавали насильства і були таємно поховані в цьому пустельному маєтку.

Так званій “комісії зі встановлення істини” виділено 2,5 мільйона доларів для з’ясування того, хто що знав і хто міг брати участь у ймовірних зловживаннях на території ранчо Епштейна.

Увагу до ранчо знову привернули сенсаційні звинувачення, що спливли в останній порції документів у справі Епштейна, оприлюднених урядом США.

В електронному листі стверджувалося, що засуджений за сексуальні злочини Джеффрі Епштейн наказав поховати на території “двох іноземок” після того, як їх було задушено під час “грубого, фетишистського сексу”.

В електронному листі, надісланому в листопаді 2019 року, стверджувалося, що тіла були заховані “десь у пагорбах за межами ранчо “Зорро” і що відправник зняв сім відеозаписів у будинку Епштейна.

Сенсаційні заяви зробила людина, яка стверджувала, що вона була одним із колишніх співробітників Епштейна.

До повідомлення також були прикріплені посилання, які нібито демонструють сексуальні стосунки Епштейна з неповнолітніми дівчатками.

Дві з чотирьох жертв, які дали свідчення на суді над Гіслейн Максвелл у справі про торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації, також повідомили про те, що відбувалося на ранчо Епштейна.

Вірджинія Джуффре, яка наклала на себе руки у квітні минулого року, раніше стверджувала, що Епштейн продавав її впливовим чоловікам саме на цьому ранчо.

Крім розслідування висунутих звинувачень, законодавці штату Нью-Мексико хочуть з’ясувати, чому Епштейн не був зареєстрований у штаті як сексуальний злочинець після того, як 2008 року у Флориді визнав себе винним у схилянні неповнолітньої дівчини до проституції.

Епштейну так і не висунули обвинувачення в Нью-Мексико, але 2019 року прокурори штату підтвердили, що опитали можливих жертв, які відвідали ранчо на південь від Санта-Фе.