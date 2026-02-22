У містечку Тамблер-Рідж у провінції Британська Колумбія у Канаді нещодавно сталася стрілянина у школі. Компанія OpenAI могла попередити поліцію перед трагедією і розглядала такий варіант, проте не зробила цього, пише 24.

У Тамблер-Рідж 11 лютого сталася стрілянина, яка стала однією з найсмертоносніших у Канаді за останні роки, підозрювана 18-річна Джессі Ван Рутселар вбила 8 людей, серед яких – асистент учителя та 5 учнів віком 12 – 13 років.

Незадовго після цієї трагедії розробник ChatGPT повідомив, що у червні 2025 року зафіксував її обліковий запис за “сприяння насильницькій діяльності”. Її акаунт виявили у межах внутрішніх механізмів моніторингу зловживань.

Його заблокували через порушення політики використання платформи. У компанії навіть зізналися, що розглядали можливість передачі відповідної інформації до Королівської канадської кінної поліції, але передумали.

Як пояснили в OpenAI, вони вирішили, що активність користувача не відповідала порогу “неминучого та достовірного ризику серйозної фізичної шкоди”, який є підставою для звернення до правоохоронних органів.

За даними поліції, нападниця діяла самостійно. Правоохоронці нещодавно повідомили, що перед атакою вона застрелила власну матір і 11-річного зведеного брата, а згодом відкрила вогонь у школі, де колись навчалася.

Після прибуття поліції нападницю знайшли мертвою, за попередніми даними, вона вчинила самогубство. Мотиви злочину не встановлені. Дівчина мала проблеми із психічним здоров’ям, її неодноразово затримувала поліція.