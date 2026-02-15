Президент Польщі Навроцький виступив за розробку власної ядерної зброї.

Він заявив, що є прихильником відповідної ідеї, в тому числі через загрозу з боку РФ.

💬 Шлях до польського проєкту, до польського ядерного потенціалу, звісно з повагою до всіх міжнародних регуляцій, це шлях, яким ми маємо йти. < … > Ми — держава біля кордону збройного конфлікту. Відомо, яке ставлення агресивної, імперської Росії до Польщі. 💬

Також Навроцький прокоментував можливу агресивну реакцію РФ на створення ядерного озброєння у Польщі.

– Росія може реагувати на все агресивно, пане редакторе. Ми, поляки, маємо почуватися в безпеці. Якби хтось сьогодні запитав польського президента, чи підтримую я це, тобто мене, я б сказав, що підтримую.

Нагадаємо також: Про невдячність українців та МіГи для України. Про що домовилися Зеленський і Навроцький у Варшаві (ВІДЕО)