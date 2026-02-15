63-річний ресторатор із зірками «Мішлен» потрапив за грати після того, як пильні співробітники елітного клубу помітили, як він додає наркотик у коктейль жінки. Камери відеоспостереження зафіксували весь процес.

Про це пише Czechia Online з посиланням на LBC.

Королівський суд Саутуарка визнав винним 63-річного ресторатора Вікаса Ната у спробі підмішати жінці заборонену речовину, яку часто використовують у злочинах сексуального характеру. Інцидент стався 15 січня 2024 року в елітному лондонському клубі Annabel’s, коли постраждала проводила екскурсію закладом для двох друзів зі США.

Нат підлив у коктейль жінки гамма-бутиролактон (депресант із вираженим седативним ефектом), який заздалегідь приніс із собою у пляшечці з-під екстракту ванілі.

Співробітники клубу помітили підозрілі дії бізнесмена та втрутилися раніше, ніж жінка встигла зробити ковток із бокала. Камери відеоспостереження зафіксували, як Нат використовував соломинку, щоб перенести рідину з пляшечки у напій.

«Вони спостерігали, як Нат засунув соломинку в напій, затуляючи пальцем верхню частину. У нього в руці була маленька пляшечка, і він використовував соломинку, щоб всмоктати рідину, а потім випустив вміст у напій», — розповів прокурор Тім Кларк.

Персонал встиг замінити коктейль на свіжий до того, як жінка повернулася до столика. Поліцію викликали негайно.

Під час обшуку поліція виявила порожній флакон у туалеті клубу — Нат викинув його туди, коли зрозумів, що його «викрили». Ще дві ємності з тією ж речовиною знайшли вдома у бізнесмена в Найтсбриджі, а також камеру з датчиком руху, спрямовану на ліжко.

Під час допитів Нат зізнався, що раніше таємно знімав на відео інтимні стосунки у своїй спальні.

На судовому засіданні 4 лютого 2026 року Нат визнав факт додавання речовини в напій, але стверджував, що не планував вчиняти насильство. Він заявляв, що діяв із метою «заспокоїти» жінку, оскільки вважав, що GBL використовується як релаксант.

Бізнесмен також стверджував, що отримав речовину для чищення дисків коліс спортивного автомобіля та що сам випивав цю рідину перед візитом до клубу. Крім того, він заявив, що не знав про нелегальність речовини.

Однак переписка, показана присяжним, розповіла іншу історію. У повідомленнях до друзів Нат описував жінку як «ту, з якою точно можна переспати», писав «Я хочу сексу, а не тримати її за руку» та згадував, що доведеться «грати в довгу гру».

У день інциденту він написав: «Я в Annabel’s. Це, мабуть, останній вечір із нею. Вона не клює».

Присяжні визнали Ната винним у зберіганні заборонених речовин категорії Б та спробі їх таємного застосування. Суддя Уша Кару розпорядилася відправити бізнесмена до в’язниці, де він очікуватиме на оголошення остаточного вироку.

Вікас Нат володіє мережею елітних закладів у Великій Британії та Іспанії, два його ресторани відзначені зірками «Мішлен». Зокрема, йому належить ресторан Benares у лондонському Мейфері. Annabel’s вважається одним із найелітніших закритих клубів столиці з членським внеском 3750 фунтів на рік.

Після оголошення вердикту представник Королівської прокурорської служби Тімоті Грівз заявив: «Вікас Нат навмисно підмішав речовину в напій жінки з наміром знерухомити її для сексуального насильства. На щастя, пильний персонал бару помітив його дії та попередив потерпілу, перш ніж викликати поліцію».

Ця історія — нагадування про важливість пильності у громадських місцях, особливо в барах і клубах. Навіть у престижних закладах можливі небезпечні ситуації.

Якщо ви перебуваєте у Великій Британії або іншій європейській країні, пам’ятайте базові правила безпеки: не залишайте напої без нагляду, не приймайте напої від незнайомців і довіряйте своїм відчуттям. Якщо щось здається підозрілим — краще перестрахуватися.

Гамма-бутиролактон (GBL) — це безбарвна рідина без запаху, яку важко виявити у напоях. У випадку підозри на підмішування речовини негайно зверніться до персоналу закладу та поліції.

Як повідомляло Інше ТВ, Лідер угорської опозиції Мадяр, який випереджає Орбана, заявив, що його заманили у “медову пастку” і готують секс-скандал