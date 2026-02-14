Сторінка адміністрації президента США Дональда Трампа опублікувала 14 лютого листівки, присвячені Дню святого Валентина.

Про це передає «Гордон».

На одній із листівок зображено Гренландію, яку Трамп хоче отримати під управління США. Підпис говорить: “Настав час визначитися з нашими відносинами”.

На іншій “валентинці” зображений захоплений американцями президент Венесуели Ніколас Мадуро за підписом “Ти викрав моє серце”.

“Моя любов до тебе така ж сильна, як любов демократів до нелегалів. Я би пролетів 1 537 миль, щоб випити з тобою”, – ідеться в підписі до третього зображення.

На ньому зображено сенатора-демократа від штату Меріленд Кріса ван Холлена з мігрантом Абрего Гарсіа, якого депортували зі США. Міністерство юстиції в суді назвало його неправомірно депортованим через “адміністративну помилку”, писало ABC News. Число, ймовірно, означає відстань від Меріленда до Сальвадору, де була зустріч.

Ще на одній листівці – сам Трамп. Він підписує указ: “Ти моя валентинка”.

