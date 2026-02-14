Підписано меморандум про співробітництво між Благодійною організацією «Благодійний фонд «Протез Фаундейшн» та Миколаївським обласним клінічним госпіталем ветеранів війни.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА, передає Інше ТВ.

Метою співпраці є розширення доступу ветеранів та ветеранок Миколаєва й області до сучасного та якісного протезування, а також впровадження комплексного підходу до реабілітації після тяжких травм і поранень. Партнерство передбачає об’єднання експертизи, обмін досвідом між фахівцями, інтеграцію міжнародних стандартів і створення умов для підвищення кваліфікації спеціалістів регіону.

Крім того, документ спрямований на консолідацію зусиль у сфері протезування та ортезування військовослужбовців і ветеранів, які зазнали втрати кінцівок. Співпраця також передбачає підтримку у складних клінічних випадках і впровадження сучасних підходів до відновлення відповідно до найкращих світових практик.

Як повідомляло Інше ТВ, Червоний Хрест надасть сучасне обладнання для протезної майстерні Миколаєва (ФОТО)