Альянс між Сполученими Штатами та Європою має бути відроджений та діяти за новими механізмами, що здатні протистояти викликам сучасності. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо на Мюнхенській конференції з безпеки 14 лютого, передає УНН.

Він закцентував, що офіційний Вашингтон не хоче слабких союзників.

“Ми хочемо союзників, здатних захищати себе”, – вказав Рубіо.

Політик підкреслив: у недалекому минулому США та країни Західної Європи разом відбудували Європу після двох світових воєн, перемогли радянський комунізм та воювали на різних континентах.

“Сьогодні ми знову стоїмо перед таким вибором”, – переконаний Рубіо.

Держсекретар США впевнений, що найближче майбутнє у Європи та США у межах відродженого Альянсу буде спільним. Зокрема, його члени зможуть разом відновити промисловість, захистити ланцюги постачання, розвивати космічні технології, штучний інтелект, автоматизацію виробництва й забезпечити стратегічні ресурси.

“Ми можемо процвітати в галузях, що визначатимуть XXI століття”, – наголосив Рубіо.

Але і країнам-союзницям потрібно буде виконати низку вимог.

Зокрема, для Білого дому , за словами Рубіо, важливо наступне: “Альянс, якого ми хочемо, не має бути паралізований страхом – страхом клімату, війни чи технологій. Ми не повинні ставити абстрактний “глобальний порядок” вище життєво важливих інтересів наших народів. Міжнародні інституції мають потенціал, але потребують реформування”.