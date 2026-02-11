

Норвегія не відкидає сценарій вторгнення РФ та захопленняя частини своєї території для захисту своїх ядерних активів на Крайній Півночі. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Норвегії, генерал Ейрік Крістофферсен, повідомляє Кореспондент.

“Ми не виключаємо захоплення території Росією як частину їхнього плану захисту власного ядерного потенціалу, який є єдиним, що у них залишилося і що насправді загрожує Сполученим Штатам”, – наголосив урядовець.

Росія не має завойовницьких цілей щодо Норвегії в тому розумінні, як в Україні чи щодо інших колишніх радянських територій, зазначив генерал.

Проте він наголосив, що значна частина російського ядерного арсеналу зосереджена на Кольському півострові – поблизу норвезького кордону. Мова про атомні підводні човни, наземні ракетні комплекси та літаки, що здатні нести ядерну зброю.

Саме ці сили матимуть вирішальне значення у разі конфлікту Росії з НАТО в іншому регіоні, вважає Крістофферсен.

“Ми не знімаємо це з порядку денного, тому що для Росії все ще існує варіант зробити це, щоб переконатися, що їхні ядерні можливості, їхні можливості другого удару, захищені. Це свого роду сценарій на крайній півночі, який ми плануємо”, – додав головнокомандувач.