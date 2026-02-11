Європарламент проголосував за надання додаткової позики для України у розмірі 90 млрд євро.

Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

“Вітаю швидке ухвалення Європарламентом нашої пропозиції про додаткову позику для України на 90 мільярдів євро. Мужність України — непохитна. Такою ж непохитною є й рішучість Європи бути поруч із нею. І сьогодні, і завтра! Адже сильна Україна робить безпечнішою всю Європу”.

Позику заплановано на 2026–2027 роки: 60 мільярдів євро підуть на військову допомогу, ще 30 мільярдів — на підтримку держбюджету, профінансовану через запозичення ЄС.

Тепер рішення має схвалити Єврорада — після її схвалення Єврокомісія зможе перерахувати перший транш Україні на початку другого кварталу цього року.