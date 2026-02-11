У межах системних заходів зі зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по важливих об’єктах ворога на тимчасово окупованих територіях України та на території рф.

Ці об’єкти назвали в Генштабі ЗСУ, передає Інше ТВ.

Так, у ніч на 11 лютого 2026 року уражено нафтопереробний завод “Волгоградський” (н.п. Волгоград, Волгоградська область, рф), який задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. На території об’єкта зафіксовано пожежу. Масштаби збитків уточнюються.

Крім того, на тимчасово окупованій території українського Криму, у районі н.п. Лобанове, уражено склад пально-мастильних матеріалів противника.

На ТОТ Запорізької області, у районі н.п. Балочки, уражено склад матеріально-технічного забезпечення ворога. У районі н.п. Любимівка під удар потрапив район зосередження військової техніки зашарбників. Окрім того, у районі н.п. Гуляйполе наші воїни бмди по зосередженню живої сили підрозділу зі складу центру “Рубікон”.

На ТОТ Донецької області, у районі н.п. Третяки, уражено зенітний ракетний комплекс “Оса”.

А на ТОТ Херсонської області, у районі н.п. Воскресенське, уражено російський зенітний ракетний комплекс “Тор”.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.