Україна отримала першу у 2026 році партію зрідженого природного газу (LNG) зі Сполучених Штатів Америки обсягом майже 100 млн куб. м.

Це стало можливим, зокрема, завдяки співпраці НАК «Нафтогаз України» з польською компанією ORLEN, повідомляє Міністерство енергетики України.

«Отриманого ресурсу достатньо для покриття близько місяця зимового споживання для орієнтовно 700 тисяч домогосподарств. Додаткові обсяги газу є особливо важливими в умовах підвищеного навантаження на енергосистему під час морозів, а також на тлі російських атак на енергетичну інфраструктуру», – зазначили в Міненерго.

Загалом у 2026 році планується імпорт до 1 млрд куб. м американського LNG, при цьому наступні партії очікуються вже у лютому–березні, додали у Міністерстві енергетики України.

