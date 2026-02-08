Президент США Дональд Трамп зробив незвичайний крок, залучивши військових лідерів до дипломатичних переговорів високого рівня, відправивши головного командувача США на Близькому Сході на переговори щодо ядерної програми Ірану та позиціонувавши міністра армії як ключового переговірника щодо припинення російсько-української війни.

Зазначається, що адмірал Бред Купер, голова Центрального командування США, вперше приєднався до непрямих переговорів між США та Іраном у п’ятницю в Омані, з’явившись у парадній формі “як нагадування про нарощування американською військовою потужністю в регіоні”.

«Міністр армії Ден Дрісколл, який цього тижня повторив свою роль на переговорах між росією та Україною, прагнув підтримувати розмову з українськими чиновниками в перерві між сесіями», – цитує видання неназвану особу, знайому з ходом переговорів.

ЗМІ вказує, що, оскільки спеціальний посланець Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер “балансують між обома складними переговорами”, рішення залучити військових лідерів “відображає те, як адміністрація республіканців перевернула традиційну зовнішню політику та дипломатію США”.

“Дрісколл виконує роль своєрідного зв’язкового між українцями та посадовцями Трампа, такими, як Віткофф та Кушнер. Стосунки з українцями стали результатом здатності Дрісколла підтримувати діалог між переговорними сесіями, а також його військового бачення як лідера та колишнього офіцера армії”, – цитує ЗМІ співрозмовника.

