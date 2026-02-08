Окупанти масовано обстріляли Херсон з РСЗВ.

Виникли масштабні пожежі та руйнування. За різними адресами загорілися приватні житлові будинки, нежитлова та складська будівлі, гараж, а також багатоквартирний будинок.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Інше ТВ.

Під час ліквідації наслідків атаки надзвичайники врятували 2 жінок: одну деблокували з-під завалів приватного будинку, іншу – з пошкодженої квартири.

Загалом постраждали 6 цивільних мешканців.

Попри складну безпекову ситуацію, вогнеборці приборкали всі займання.

