Озброєння вже перебуває в процесі трансферу до України.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України після обговорення питань подальшої оборонної підтримки Міністром оборони України Михайлом Федоровим з Міністром національної оборони Канади Девідом Макгінті.

Українська сторона подякувала Канаді за послідовну та ефективну допомогу Силам оборони України.

Окремо було відзначено внесок Канади в ініціативу PURL. Останні внески в межах програми стали вирішальними для відбиття масованих повітряних атак ворога. Україна розраховує на продовження підтримки PURL і впродовж поточного року.

Сторони також обговорили угоду щодо сприяння виробництву безпілотників. Країни мають значні перспективи промислової співпраці між українськими та канадськими урядами та компаніями. Зокрема, Україна зацікавлена у кооперації з канадськими компаніями зі сфери управління дронами.

Ще одним важливим напрямом співпраці залишається підготовка українських військовослужбовців із фокусом на збереження життя. Сторони обговорили трансформацію системи підготовки, зокрема перехід до моделі, у якій найкращі фахівці навчають інших, а навчальні центри поступово переміщуються під землю для підвищення безпеки.

