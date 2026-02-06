Головне управління ДПС у Миколаївській області зазначає, що у січні 2026 року до місцевих бюджетів Миколаївщини забезпечено понад 229,5 млн грн єдиного податку, що на 14,1 відс., або на 28,3 млн грн більше, ніж у січні 2025 року.

Зокрема, фізичними особами – підприємцями сплачено 139,2 млн грн єдиного податку, сільгосптоваровиробниками – 75,1 млн грн, юридичними особами – 15,3 млн гривень.

Питома вага єдиного податку у загальній сумі надходжень місцевих бюджетів становить 23,5 відсотка.

Слід зазначити, що спрощена система оподаткування – це спеціальний податковий режим, запроваджений для зниження податкового навантаження на бізнес та стимулювання малого підприємництва в Україні.

Податкова служба Миколаївщини створює сприятливі умови для ведення бізнесу, у т.ч. підприємцям – «спрощенцям», що забезпечує динамічний розвиток малого підприємництва та стабільні надходження до місцевих бюджетів області, за рахунок яких фінансуються економічні та соціальні програми територіальних громад.