Британський студент Себастьян паралізований і не може керувати руками та ногами. Але зараз переміщає курсор по екрану ноутбука і робить це лише силою думки.

Про це розповідається в сюжеті телеканалу NTD, передає Інше ТВ.

Це стало можливим після вживлення мікрочипа в черепну коробку. Він пов’язаний із мозком мікроскопічними нитками-електродами. Ця технологія повернула Себастьяну життєво важливе відчуття контролю. Він може відкривати файли на комп’ютері й навіть грати в ігри. Пристрій розробила компанія Ілона Маска Neuralink.

«Такі технології дають надію. Усі, хто перебуває в такому ж, як я, становищі, намагаються щось змінити в тілі, щоб зрозуміти, чи є шанс на відновлення. Але тепер мені треба просто подумати: я рухаю рукою праворуч, ліворуч, ворушу пальцями. І технологія розуміє, що я хочу зробити й виконує це», – каже Себастьян Гомес-Пенья, учасник експерименту.

Операцію провели в лікарні Університетського коледжу Лондона. Процедура тривала п’ять годин. Виконував її робот-хірург, якого розробила компанія Neuralink. Він точно розмістив електроди в певних ділянках мозку. Після імплантації вони передають у чип мозкові сигнали. Штучний інтелект їх зчитує та перетворює на дії.

«Ця технологія стане справжнім проривом для пацієнтів з тяжкими неврологічними порушеннями, у яких дуже мало можливостей стати менш залежними», – зазначив Харіт Акрам, керівник дослідження.

Себастьян один із семи осіб у Великій Британії, які беруть участь у випробуваннях. Мета експерименту – перевірити безпеку та надійність пристрою.

Імплантати вже отримало понад 20 пацієнтів з таких країн, як США, Канада, Велика Британія та ОАЕ.

