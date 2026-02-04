Президент України Володимир Зеленський призначив Олега Луговського тимчасовим виконуючим обов’язки голови Служби зовнішньої розвідки України.

Відповідний указ №100/2026 оприлюднено на офіційному сайті Президента, пише ЛБ.

«Першому заступнику Голови Служби зовнішньої розвідки України Луговському Олегу Васильовичу тимчасово виконувати обов’язки Голови Служби зовнішньої розвідки України», – ідеться в указі.

У січні Президент призначив ексочільника СЗРУ Олега Іващенка начальником Головного управління розвідки Міноборони замість Кирила Буданова.

Олег Луговський — генерал-майор. З 2024 року обіймає керівні посади у СЗР: спочатку — заступник керівника, а у 2025 році був призначений першим заступником.

Брав участь у міжнародних дипломатичних переговорах, зокрема входив до складу української делегації на переговорах з РФ у травні 2025 року в Стамбулі.