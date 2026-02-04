Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) спільно з німецькою економічною групою German Economic Team (GET) прогнозують зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України на рівні 2,1% у 2026 році та 2,6% у 2027 році.

Згідно з оприлюдненим у середу макроекономічним прогнозом, основними чинниками зростання виступатимуть приватне споживання та інвестиційна діяльність, пише Iнтерфакс.

В ІЕД пояснюють, що дефіцит поточного рахунку стрімко зростатиме: з 16,2% ВВП у 2025 році до 20,8% ВВП у 2026 році та 21,5% ВВП у 2027 році. Така динаміка зумовлена стагнацією експорту та подальшим збільшенням імпорту, який за підсумками 10 місяців 2025 року зріс на 21%. Зокрема, реальний експорт у третьому кварталі 2025 року скоротився на 15,4% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, тоді як імпорт за цей же період зріс на 10,5%.

Щодо динаміки інфляції, то після пікового значення у 15,9% у травні 2025 року темпи зростання цін сповільнилися до 8% у грудні 2025 року. Очікується, що середня інфляція складе 6,1% у 2026 році та 5,7% у 2027 році, а інфляція на кінець року – 6,2% та 5,5% відповідно. Стримуючими факторами виступають помірний споживчий попит та відтермінування урядом підвищення тарифів на газ і опалення для населення ще на один рік (мораторій мав бути знятий у четвертому кварталі 2025 року, але перенесений на рік).

Крім того, очікується, що зниження цін на нафту у 2026 році обмежить витрати на енергоносії. Водночас тиск на ціни чинять дефіцит робочої сили, що підтримує високі витрати на оплату праці, та заплановане підвищення цін на опалення, електроенергію та природний газ.

Обмінний курс прогнозується на рівні 43,05грн/$1 у 2026 році та 44,24грн/$1 у 2027 році.

Прогноз містить низку критичних викликів, зокрема, кумулятивний дефіцит бюджетного фінансування на рівні $91 млрд на 2026-2027 роки. Також передбачається поступове зниження обсягів приватних грошових переказів через інтеграцію українців за кордоном та зменшення ролі міжнародної допомоги у формі грантів.

Як повідомлялося, Національний банк України (НБУ) очікує зростання реального ВВП у 2026 році на рівні 1,8%, а інфляція очікується на рівні 7,5% у 2026 році та 6% у 2027 році. Інвестгрупа ICU прогнозує сповільнення зростання реального ВВП України в 2026 році до 1,2% з 2,1% у 2025 році, в Dragon Capital – до 1%, тоді як уряд побудував держбюджет на 2026 рік на прогнозі зростання економіки на 2,4%.