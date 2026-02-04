Суддю Баштанського районного суду Миколаївської області Оксану Звягіну тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя.

Рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до неї дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 4 лютого 2026 року.

Про це інформує ВРП, передає Інше ТВ.

Скаргу на суддю Оксану Звягіну подав в.о. голови Баштанського районного суду Миколаївської області Сергій Янчук. Він вказав на кілька порушень, які мали місце у жовтні 2025 року.

Зокрема й таке:

«2 жовтня 2025 року о 16:50 год. у приміщенні службового кабінету № 3 адміністративної будівлі Баштанського районного суду Миколаївської області, який закріплений за суддею Звягіною О.В., останню виявлено із ознаками алкогольного сп’яніння, а саме: в кабінеті відчувався запах алкоголю, Звягіна О.В. перебувала на підлозі в стані сну, на дотики не реагувала, моторика тіла була відсутня, обличчя мало почервоніння шкірного покрову; при цьому у відкритому сейфі перебував пакет із порожньою пляшкою об’ємом 0,75 літра від ігристого вина «ASTI», а в сусідньому кабінеті № 4, який закріплений за офісом судді Звягіної О.В. виявлено пляшку об’ємом 0,35 літра від коньяку «AZNAURI «3». За вказаним фактом складено відповідний акт № 27 від 2 жовтня 2025 року».

Залишається додати, що строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

